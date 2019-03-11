“بالصور” افتتاح طريق الملك سعود في عنيزة بتكلفة 350 مليون ريال

الخليج ٣٦٥ نت – افتتح الأمير “فيصل بن مشعل بن سعود” أمير منطقة القصيم، مشروع طريق الملك سعود “الدائري الداخلي الثاني” بمحافظة عنيزة

واطّلع الأمير “فيصل بن مشعل” خلال جولته الميدانية على تفاصيل المشروع الذي بلغت تكلفتة 350 مليون ريال، بطول 40 كيلومتر على طريق “الملك سعود” الرابط بين طريق “الملك عبدالله” وامتداد طريق خادم الحرمين الشريفين.

وأشاد الأمير خلال الافتتاح بما تقدمه أمانة القصيم من متابعة دقيقة في تنفيذ المشاريع، وبما يقدمه المواطنون من تعاون مثمر ومستمر.