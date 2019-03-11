- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
الخليج ٣٦٥ نت – افتتح الأمير “فيصل بن مشعل بن سعود” أمير منطقة القصيم، مشروع طريق الملك سعود “الدائري الداخلي الثاني” بمحافظة عنيزة
واطّلع الأمير “فيصل بن مشعل” خلال جولته الميدانية على تفاصيل المشروع الذي بلغت تكلفتة 350 مليون ريال، بطول 40 كيلومتر على طريق “الملك سعود” الرابط بين طريق “الملك عبدالله” وامتداد طريق خادم الحرمين الشريفين.
وأشاد الأمير خلال الافتتاح بما تقدمه أمانة القصيم من متابعة دقيقة في تنفيذ المشاريع، وبما يقدمه المواطنون من تعاون مثمر ومستمر.
كانت هذه تفاصيل خبر “بالصور” افتتاح طريق الملك سعود في عنيزة بتكلفة 350 مليون ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.