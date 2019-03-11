اخبار السيارات

التجمهر حول حوادث الطرق مخالفة مرورية

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هالة الوصيف 0 تبليغ

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الخليج ٣٦٥ نت – حذّرت الإدارة العامة للمرور عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من التجمهر حول الحوادث المرورية، حيث يسبب ذلك تعطل وصول الجهات المعنية من الفرق الإسعافية وقوات الأمن لإنقاذ المصابين.

وجاء التحذير كالتالي: “التجمهر في موقع الحادث يُعد مخالفة مرورية وردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم (٢)”، بالإضافة إلى أن قيمة المخالفة تبدأ من 150 إلى 300 ريال سعودي.

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