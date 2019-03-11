كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستون مارتن DBX تظهر أثناء اختباراتها في السويد (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة أستون مارتن عن استمرار اختبارات الأداء على أحدث سياراتها DBX، وهي أول سيارات الشركة الـ SUV.

تتضمن البرامج اختباراتٍ مكثفة ضمن مجموعة متنوعة من البيئات والظروف القاسية، بما يشمل الطرقات الثلجية وصولاً إلى المسارات الجليدية صعبة الاجتياز، وهو ما سيسمح لمهندسي المكوّنات الديناميكية لدى أستون مارتن بإجراء اختبارات مكثفة و واسعة النطاق لتقييم أداء وكفاءة النموذج التجريبي الأول لـ DBX.

وتجدر الإشارة إلى أن DBX ستدخل مرحلة تطوير النموذج الأولي بحلول منتصف عام 2019 في منشأة أستون مارتن التصنيعيّة في سانت أثان بمقاطعة ويلز، لتدخل مرحلة الإنتاج بحلول عام 2020.