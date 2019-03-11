علامات تلف "مساعدي" السيارة وطرق الحفاظ عليها

تقوم المساعدان الأمامي والخلفي في السيارة بدور غاية في الأهمية، حيث يقومان بامتصاص الصدمات لضمان عدم اهتزاز المركبة أثناء القيادة.

وهناك العديد من العلامات التي تنذر بتلف مساعدي السيارة، لعل أشهرها تآكل الإطارات بشكل

غير متساوٍ، وكذلك رفرفة عجلة القيادة، والشعور بأن المركبة "تعوم"، فضلًا عن تسريب الزيت من المساعد، أو الاستجابة السريعة للسيارة عند الضغط عليها باليد لأسفل.

ولضمان الحفاظ على المساعدين لأطول فترة ممكنة، تقدم "سيارات الوفد"، 4 نصائح لضمان عدم تلف المساعدين:

- عدم الإسراف في الغسيل بالمياه حتى لا تتعرض المساعدين للصدأ

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- تجنب الحمولة الزائدة

- السير بهدوء على المطبات والطرق غير الممهدة

- الفحص الدوري للمساعدين مع الحرص على التشحيم كل شهرين