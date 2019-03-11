تقوم المساعدان الأمامي والخلفي في السيارة بدور غاية في الأهمية، حيث يقومان بامتصاص الصدمات لضمان عدم اهتزاز المركبة أثناء القيادة.
وهناك العديد من العلامات التي تنذر بتلف مساعدي السيارة، لعل أشهرها تآكل الإطارات بشكلغير متساوٍ، وكذلك رفرفة عجلة القيادة، والشعور بأن المركبة "تعوم"، فضلًا عن تسريب الزيت من المساعد، أو الاستجابة السريعة للسيارة عند الضغط عليها باليد لأسفل.
ولضمان الحفاظ على المساعدين لأطول فترة ممكنة، تقدم "سيارات الوفد"، 4 نصائح لضمان عدم تلف المساعدين:
- عدم الإسراف في الغسيل بالمياه حتى لا تتعرض المساعدين للصدأ
- تجنب الحمولة الزائدة
- السير بهدوء على المطبات والطرق غير الممهدة
- الفحص الدوري للمساعدين مع الحرص على التشحيم كل شهرين
كانت هذه تفاصيل خبر علامات تلف "مساعدي" السيارة وطرق الحفاظ عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.