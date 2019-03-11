بي ام دبليو تكشف سبب ضخامة شبك الفئة السابعة 2020

الخليج ٣٦٥ نت – تأتي بي ام دبليو الفئة السابعة مع شبك أمامي ضخم ومثير للجدل، وهو ما دعى العلامة الألمانية مؤخراً لتفسير السبب خلف اختيارها لهذا الحجم الكبير على لسان مصممها، أليكسي خيزا.

يقول خيزا أن شبك الفئة السابعة العملاق تم تصميمه بهذه الطريقة ليكون على اتصال أكبر بتصميمات باقي طرازات بي ام دبليو، كما أنه يدل على مكانة السيارة بين مجموعة العلامة الألمانية، أي أن الشبك الأكبر يترادف مع السيدان الأكبر، ما يمكن ملاحظته مع طرازات X5 وX7 كذلك، حيث كلما كان حجم السيارة أضخم، كلما ازداد حجم الشبك.

هذا وإضافة لذلك، أردف خيزا قائلاً أن الشبك الأكبر سمح لهم بتصميم مصد أمامي ذو مظهر أنظف وعملي في الوقت ذاته، بحيث تقوم الألواح السفلية التي تحمل نفس لون الهيكل بتوجيه الهواء للداخل مما يحسن من الديناميكية الهوائية للسيدان الفاخرة.