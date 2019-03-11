- 1/18
- 2/18
- 3/18
- 4/18
- 5/18
- 6/18
- 7/18
- 8/18
- 9/18
- 10/18
- 11/18
- 12/18
- 13/18
- 14/18
- 15/18
- 16/18
- 17/18
- 18/18
الخليج ٣٦٥ نت – تأتي بي ام دبليو الفئة السابعة مع شبك أمامي ضخم ومثير للجدل، وهو ما دعى العلامة الألمانية مؤخراً لتفسير السبب خلف اختيارها لهذا الحجم الكبير على لسان مصممها، أليكسي خيزا.
يقول خيزا أن شبك الفئة السابعة العملاق تم تصميمه بهذه الطريقة ليكون على اتصال أكبر بتصميمات باقي طرازات بي ام دبليو، كما أنه يدل على مكانة السيارة بين مجموعة العلامة الألمانية، أي أن الشبك الأكبر يترادف مع السيدان الأكبر، ما يمكن ملاحظته مع طرازات X5 وX7 كذلك، حيث كلما كان حجم السيارة أضخم، كلما ازداد حجم الشبك.
هذا وإضافة لذلك، أردف خيزا قائلاً أن الشبك الأكبر سمح لهم بتصميم مصد أمامي ذو مظهر أنظف وعملي في الوقت ذاته، بحيث تقوم الألواح السفلية التي تحمل نفس لون الهيكل بتوجيه الهواء للداخل مما يحسن من الديناميكية الهوائية للسيدان الفاخرة.
كانت هذه تفاصيل خبر بي ام دبليو تكشف سبب ضخامة شبك الفئة السابعة 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.