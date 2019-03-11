تعرف على العلامة التجارية التي تتصدر مبيعات السيارات المجمعة محلياً

كتب: باسل الحلواني كشف أحدث تقرير أصدره مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، عن العلامات التجارية التي تصدرت مبيعات السيارات "الملاكي" المُجمعة محلياً، خلال شهر يناير الماضي. محلياً، خلال شهر يناير الماضي. وتصدرت "نيسان صني"، مبيعات سيارات الركوب المجمعة محلياً، بإجمالي مبيعات 675 وحدة. وشهدت مبيعات السيارات المجمعة محلياً تراجعاً كبيراً خلال "يناير" الماضي، بلغ 19.6%، بإجمالي مبيعات 2873 وحدة، مقابل 3573 وحدة خلال نفس الفترة من 2018.

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