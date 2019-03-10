كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على التخفيضات الجديدة بأسعار شيفروليه خلال مارس 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خلال الأيام القليلة الماضية، قررت شركة المنصور للسيارات خفض عدد من موديلات سيارات شيفروليه في مصر، وذلك باعتبارها الوكيل المحلي لشيفروليه، حيث كانت التخفيضات كالتالي على الموديلات الآتية:

شيفروليه لانوس:

- من 170 ألف و400 جنيه إلى 162 ألف و400 جنيه (تخفيض 8 ألاف جنيه).

شيفروليه أفيو:

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- من 213 ألف جنيه إلى 203 ألف جنيه (تخفيض 10 ألاف جنيه).

شيفروليه أوبترا:

- فئة أولى من 228 ألف و400 جنيه إلى 209 ألف و900 جنيه (تخفيض 18 ألف و500 جنيه).

- فئة ثانية من 239 ألف و500 جنيه إلى 219 ألف و900 جنيه (تخفيض 19 ألف و600 جنيه).

وبهذه الأسعار نجد أن التخفيضات الجديدة على بعض موديلات شيفروليه في مصر خلال شهر مارس الحالي تراوحت من 8 ألاف جنيه إلى 19 ألف و600 جنيه.