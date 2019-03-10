كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول بتويوتا: النسخة الإنتاجية من "S-F" لن تكون رخيصة السعر! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في حوار مع أحد مسؤولي تويوتا خلال مشاركتها في معرض جنيف لهذا العام, طُرح سؤال عن مستقبل سيارات تويوتا الرياضية الذي يشمل 3 سيارات رياضية في أسطولها وهي سوبرا، 86، وسيارة أخرى لم تعلن عنها بعد. السيارة الثالثة لمحت لها تويوتا عبر السيارة الإختبارية S-FR.

حتى الان, لا توجد أي نية لإنتاج S-FR الإنتاجية. ولكن, إن قررت تويوتا إنتاجها فإنها لن تكون رخيصة. وسبب بقائها مرتفعة السعر هو امتلاكها تقنيات و أجهزة خاصة للسلامة والتي أصبحت شيء ضروري في السيارات الجديدة, حتى لو كانت صغيرة الحجم وبمحركات صغيرة. لذلك فإنه ليس من الضروري بأن تكون رخصية الثمن.