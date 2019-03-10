"شل" تستكمل رحلة رعايتها لحملة Driven By Passion

كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة شل للزيوت مصر، عن استكمال حملتها "Driven By Passion"، والتي تستهدف دعم النماذج المتميزة من النساء وذلك استكمالاً لنجاح الحملة التي ترعى من خلالها متسابقة الرالي يارا شلبي، حيث تعتبر يارا رمزاً للمرأة الناجحة التي تسعى الى تحقيق اهدافها مهما تطلب الامر. ويأتي هذا تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة وايماناً من الشركة بأهمية دور المرأة في المجتمع المصري.

وقامت الشركة بإطلاق حملة جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي لعرض قصص نجاح لعدد من النساء في مختلف المجالات منها ريادة الأعمال، الرياضة وأيضا الإعلام، وذلك لتحفيز والهام أكبر عدد من النساء وحثهم على المشاركة في تلك الحملة من خلال استعراض تجاربهم الشخصية ليتم إختيار أكثر قصة ملهمة ودعمها لتكمل مشوارها.

تأتي الحملة ترسيخاً لما تراه شركة شل لأهمية دور المرأة في قطاع الطاقة، وقد تواصل إدراج الشركة في قائمة مجلة التايمز من ضمن أعلى الموظفين للمرأة.

وفي عام 2015 كانت شل هي الشركة

الوحيدة التي تم ادراجها في قطاع النفط والغاز كأعلى الموظفين للمرأة. ويعتبر منهج التنوع والشمول ركيزة أساسية للشركة وينطبق على كل المناصب من أحدث موظف إلى الإدارات العليا. ويعتمد منهج التنوع والشمول على خلق فرص تطوير محسنة وبيئة إيجابية لعمل المرأة.

وفي هذا السياق، قال ساهر هاشم، العضو المنتدب لشركة شل للزيوت مصر:"يعتبر اليوم العالمي للمرأة بمثابة منصه للتواصل والإحتفال بمجهودات وقصص نجاح العديد من النماذج النسائية التي ساهمت بشكل كبير في عملية بناء وتقدم المجتمعات التي يعملن بها".

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وأضاف "ساهر" قائلا: "نسعى جاهدين في شل للزيوت مصر لتطبيق قيمنا العالمية ونلتزم بخلق فرص متوازنة للتطور والتعلم لجميع موظفينا، حيث تشغل المرأة أكثر من 25% من المناصب في مختلف الادارات منها الادارات العُليا."

من جانبها عقبت يارا شلبي قائلة: "فخورة كوني جزء من الحملة

التي أطلقتها شركة شل والتي تسعى الى تسليط الضوء على مجهودات المرأة كونها شريك رئيسي في المجتمع المصري، لذلك وفرت تلك الحملة منصة جديدة لطرح عدد من المواضيع التي تهم المرأة المصرية وتكون بمثابة المنارة لنشر قصصهن الملهمة".

واستكملت "يارا": "تعتبر شل مثال حقيقي للدعم المعنوي والمادي، حيث تستمر الشركة في تقديم كافة سبل الدعم لرحلتي، كما تحرص على دعم الرياضة في مصر بشكل عام والمرأة بشكل خاص، وتسعى دائماً من خلال حملاتها سواء كمل مشوارك او Driven By Passion الى مواكبة النجاح ودفع الاشخاص الى تقديم أفضل ما لديهم".

جدير بالذكر أن شركة شل للزيوت مصر كانت قد أعلنت في وقت سابق خلال مؤتمر صحفي عن رعاية مشوار "يارا شلبي"، أول متسابقة وبطلة مصرية لرياضة الرالي في الوصول الي العالمية لتصبح ضمن أفضل عشرة متسابقين رالي في العالم.

وتعمل يارا شلبي بأحد البنوك وهي أم لطفل في الثامنة وعاشقة للمغامرات، وفي بداية طريقها تسابقت في رالي الفراعنة المصري بالصحراء الشرقية، واستطاعت تحقيق المركز الرابع بين 12 متسابقًا في سباق رالي بالصحراء الغربية. وتعد يارا الآن واحدة من أبرز المنافسين في هذا النوع من السباقات، وحققت خلال مسيرتها عدد كبير من المراكز المتقدمة.