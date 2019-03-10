هيروتو سيكاوا رئيس نيسان يتراجع عن الاستقالة

الخليج ٣٦٥ نت – كان يفترض أن يتنحى هيروتو سيكاوا رئيس نيسان التنفيذي عن منصبه، لكنه أعلن رسمياً تراجعه عن ذلك.

يأتي هذا حسب بلومبيرج، حيث كشفت بأنه خلال اجتماع بنيسان، أعلن سيكاوا استمراره في رئاسة الشركة “لما لا يقل” عن 3 سنوات إضافية وذلك حتى يساعد نيسان في التعافي من فضيحة كارلوس غصن.

يذكر بأن سيكاوا تم تعيينه في 2017 بواسطة غصن، كما أنه الرجل الذي اتهم لبناني الأصل بالمخالفات المالية، وقد ظهر التوتر بعدما جرى فحص أدى إلى استدعاء مليون سيارة نيسان وإيقاف إنتاج سياراتها في اليابان لمدة أسبوعين، وعلى خلفية ذلك قام غصن بانتقاد سيكاوا الذي اعتبره يتحرك ببطئ شديد في حل مشاكل الشركة.

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بالرغم من نية سيكاوا البقاء في سدة الحكم، إلا أنه لا يوجد ضمان باستمراره في منصبه خاصة بعد الإفراج عن غصن الذي سيحارب بضراوة كي يدافع عن نفسه.. مع ذلك إذا بقي فإن رينو غالباً ما لن تستطيع الاندماج مع نيسان كما ترغب الحكومة الفرنسية كونه يعارض ذلك بشدة.

وأخيراً إذا رغب سيكاوا فعلاً في البقاء لـ 3 سنوات إضافية، فإن ذلك يعني تنفيذه خطة نيسان 2022 والتي مفادها تحقيق إيرادات 16.5 تريليون ين ياباني (148.6 مليار دولار – 557.25 مليار ريال) مع نسبة ربحية 8%.