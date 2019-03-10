كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جيب تكشف عن النسخ الهجينة من كومباس ورينيجيد بمعرض جنيف 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استغلت جيب تواجدها بمعرض جنيف 2019 الحالي للسيارات للكشف عن النسخ الهجينة من سيارات كومباس ورينيجيد، حيث قدمت الشركة هاتين النسختين بنظام دفع هجين يتمتع بنفس المواصفات.

ويتكون هذا النظام الهجين بالسيارتين من محرك بنزين 1300 سي سي يتصل بشاحن توربيني، ويعمل بجانبه محرك كهربائي أخر، حيث تم تخصيص محرك الوقود الاساسي لجر العجلات الأمامية للسيارة، بينما تم تخصيص المحرك الكهربائي الخلفي لدفع العجلات الخلفية للسيارة.

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ومع رينيجيد سيتوفر هذا النظام الهجين بقوة تتراوح من 190 إلى 240 حصان، وسيكون ذلك كافي لتتحرك السيارة من الثبات لسرعة 100 كم/ساعة في إطار 7 ثواني فقط، بينما لم تذكر الشركة حتى الأن أي أرقام عن أداء كومباس مع هذا النظام الهجين، وذكرت فقط أنه يقدم أداء مشابه لأداء النظام الهجين بسيارتها رينيجيد.

وأكدت جيب أن هذا النظام الهجين يوفر فرصة لقيادة كلا السيارتين بمحركاتهما الكهربائية فقط، وذلك لمسافة أقصاها 50 كيلومتر فقط، كما تبلغ السرعة القصوى أثناء القيادة بالمحرك الكهربائي فقط 130 كم/ساعة، ومع القيادة بهذه السرعة سيتم استهلاك البطارية بشكل أسرع بكثير.

وستضم كلا النسخ لهجينة من السيارتين نظام تشغيل متطور يضم عدادات رقمية جديدة وشاشات متطورة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي وأيضا للتعامل مع نظام الدفع الهجين بالسيارة.