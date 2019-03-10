“بالصور” شاهد الطائرات الخاصة التي يمتلكها مليارديرات التكنولوجيا وأسعارها

الخليج ٣٦٥ نت – من المعروف أن العديد من المليارديرات بالوسط التكنولوجي يمتلكون العديد من المقتنيات باهظة الثمن، والتي قد تكون الطائرات الخاصة من بين أفخمها وأكثرها شيوعاً، خاصة لكبار المدراء التنفيذيين الذين يحتاجون للانتقال بسرعة فائقة بين مختلف المدن والدول في اليوم ذاته لإنهاء الصفقات الهامة، فدعونا نتعرف اليوم على أبرز المليارديرات من أصحاب هذه الطائرات.

1) جيف بيزوس

نبدأ أولاً مع جيف بيزوس، مدير أمازون التنفيذي وأغنى رجل في العالم، حيث يمتلك طائرة خاصة من نوع Gulfstream G650ER التي تكفي 8 أشخاص بسعر 65 مليون دولار (243.75 مليون ريال) عبر شركته القابضة التي تحمل اسم Poplar Glen.

2) مارك كوبان

أعلن المستثمر مارك كوبان خلال مقابلة صحفية في عام 2017 أن طائرته الخاصة كانت أهم هدف لديه بسبب ما توفر له من وقت بشكل ممتاز، ولذا فهو يمتلك طائرة Gulfstream V واثنين من طائرات بوينج تتضمن طرازات 757 و767 المخصصة لرجال الأعمال.

3) بيل جيتس

يمتلك بيل جيتس أيضاً طائرة Bombardier BD-700 Global Express التي يقول أنها أكثر مقتنياته فخامة ورفاهية، حيث يبلغ سعرها 40 مليون دولار (150 مليون ريال) وهي تسع 19 شخص.

4) ستيف جوبز

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امتلك مؤسس ورئيس آبل الراحل، ستيف جوبز، طائرة Gulfstream V تسع 15 شخص كجزء من مكافأة له من الشركة بجانب 10 مليون سهم بعام 2002، حيث تم بيعها لاحقاً من أرملة جوبز إلى جوني آيف، رئيس قسم تصميم منتجات آبل بتخفيض كبير كونه ساهم في تصميم الطائرة من الداخل بالأساس.

5) ايلون ماسك

نصل لاحقاً إلى ايلون ماسك، المدير التنفيذي لشركة تيسلا للسيارات الكهربائية وSpaceX، حيث امتلك طائرات خاصة منذ إطلاقه شركاته الخاصة بمطلع الألفية، وتضمن ذلك طائرة Dassault Falcon 900 موديل 1994 تسع 12 شخص، قبل أن يبيعها في 2016 ويستبدلها بطائرة Gulfstream G650ER البالغ سعرها 70 مليون دولار (262.5 مليون ريال)، والتي يستخدمها ايلون كثيراً لدرحة أن رحلاته السنوية كلفت تيسلا 700,000$ (2.62 مليون ريال)، مما أثار الجدل بين المستثمرين.

6) ريتشارد برانسون

يمتلك ريتشارد برانسون، مؤسس مجموعة فيرجن، طائرة Dassault Falcon 50 EX خاصة التي يحلق بها بنفسه إلى جزيرته الخاصة الواقعة ضمن مجموعة جزر فيرجن البريطانية.

7) سيرجي برين ولاري بيج

هذا وبفضل نمو جوجل الهائل، حصل مؤسسي الشركة سيرجي برين ولاري بيج على ثروة تتخطى 50 مليار دولار (187.5 مليار ريال) لكل منهما، حيث استثمر كلاهما في امتلاك أسطول من الطائرات الخاصة عبر شركة Blue City القابضة التابعة لهما، وقد قاما بشراء أول طائرة خاصة لهما بعام 2005 من نوع بوينج 767-200 التجارية التي ابتاعوها من خطوط الطيران الاسترالية مقابل 15 مليون دولار (56.25 مليون ريال)، حيث تم تحويلها إلى طائرة خاصة تسع 50 شخص عبر عملية تجديد لمقصورتها بسعر 10 مليون دولار (37.5 مليون ريال)، في حين يتضمن أسطولهما أيضاً 8 طائرات أخرى مثل Gulfstream V وبوينج 757 وDassault/Dornier Alpha العسكرية، إضافة لامتلاكهما محطة طيران خاصة في مطار سان خوسيه الدولي التي اشتروها معاً في 2013 بسعر 82 مليون دولار (307.5 مليون ريال)، إضافة لإمتلاك شركة جوجل لمهبط طائرات خاص بها بالكامل.