كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيونداي تكشف رسميا عن "سوناتا" موديل 2020 الجديدة كليا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد فترة من تسريب صورها على الانترنت، قررت هيونداي الكشف عن سيارتها سوناتا موديل 2020 بشكل مبكر، وذلك قبل تقديمها أمام الجمهور لأول مرة من خلال معرض نيويورك 2019 للسيارات الذي سينطلق في 19 أبريل القادم.

ويعتبر هذا الموديل بمثابة أول سيارة ستنتجها الشركة من الجيل الثامن من سوناتا، والتي بدأت هيونداي في تقديمها منذ عام 1985، وهي من سيارات سيدان متوسطة الحجم، وعملت الشركة على تجميع الجيل السابع الحالي منها في عدة دول منها كوريا وروسيا والجزائر.

وصممت هيونداي هذا الموديل بتوجه جديد في التصميم أطلقت عليه اسم Sensuous Sportiness، ويعتبر هذا الموديل بمثابة أول سيارة من الشركة يتم تقديمها بهذا التصميم الذي استطاع منح السيارة مظهر أفضل وأكثر رياضية.

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ويعتبر هذا الجيل أكبر من سيارات الجيل الحالي من سوناتا، حيث تم تصميمه على قاعدة عجلات أطول بـ 3.5 سم، مما ساعد على زيادة طول السيارة بـ 4.5 سم وعرضها بـ 2.5 سم، كما تم خفض ارتفاعها بـ 3 سم، وذلك مقارنة بأبعاد الموديل الحالي من سوناتا.

وينتظر أن تطرح هيونداي معلومات أخرى عن هذه السيارة منها مواصفات فئات محركاتها وذلك عند تقديم السيارة بمعرض نيويورك 2019 للسيارات.