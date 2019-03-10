كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيل القادم من هوندا سيفيك "Type R" سيأتي بقوة 400+ حصان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت هوندا بأنه بغضون عام 2025 سيحصل السوق الأوروبي على فئات هجينة من جميع سيارات هوندا المتوفرة في السوق. ومن هذه السيارات و أهمها سيفيك Type R.

حيث أكدت المصادر بأن الجيل الحالي من سيفيك Type R سيستمر الى عام 2021 عندما ينتهي عقد إنتاجها في مصنع بريطانيا. بعدها ستنتقل هوندا الى مصنع جديد في أمريكا الشمالية والتي ستطلق منه الجيل الجديد من سيفيك في 2022. ليليها بعد عام إطلاق سيفيك Type R بجيلها الجديد كليا في 2023.

وفقاً للتقارير, سيمتلك الجيل الجديد من سيفيك Type R محرك هجين. حيث سيستمر محرك الـ 4 سلندر سعة 2.0 لتر تيربو بقوة 306 حصان, بالإضافة الى تقديم محركات كهربائية لتصبح قوة السيارة أكثر من 400 حصان ويكون الجيل الجديد من سيفيك Type R بدفع رباعي للمرة الأولى بتاريخها!