غير المتجاوز 50 ألف ريال.. إنشاء مركز صلح للمنازعات التأمينية للسيارات

الخليج ٣٦٥ نت – أصدر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” قراراً بالموافقة على إنشاء مركز أو أكثر؛ للصلح في المنازعات التأمينية، على أن يتبع الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.

ونص القرار الذي نُشر بتاريخ 29 جمادي الآخرة 1440هـ على بدء العمل به بعد 30 يوماً من نشره، وأن يكون للمركز أمين يعين بقرار من محافظ مؤسسة النقد، كما يعين المحافظ 3 مصلحين أو أكثر في كل مركز بناء على على ترشيح أمين عام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، على أن يتولى الصلح في كل طلب صلح مصلح واحد، كما أن محضر الصلح يُعد بعد المصادقة عليه من لجان السندات التنفيذية، ولا يجوز لأطراف النزاع إثارة ما ورد فيه أمام أي جهة قضائية.

اختصاصات المركز:

التسوية صلحاً في الدعاوى المقامة من الأفراد ضد الشركات في المنازعات الناشئة عن عقود تأمين المركبات للأفراد والتي لا تتجاوز قيمة المطالبة بالتعويض فيها 50 ألف ريال.

مطالبات التعويض عن غير الأضرار الجسدية، ويجوز توسيع اختصاص المركز ليشمل أنواعا أخرى من التأمين أو تحديد مبالغ أعلى من ذلك.

آلية عمل المركز: