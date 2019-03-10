بالأرقام.. الشرائح السعرية الأكثر مبيعًا في سوق السيارات

شهد يناير الماضي منافسة ساخنة بين شركات السيارات، للاستحواذ على النصيب الأكبر من مبيعات السوق، خاصة في ظل تراجع المبيعات خلال الفترة الأخيرة.
وبحسب أحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات، فإن سيارات الركوب التى تتراوح أسعارها بين 200و400 ألف جنيه استحوذت على النسبة الأكبر من المبيعات بعد تمكنها من اقتناص حصة 52% بواقع بيع مليار جنيه.
أما سيارات الركوب التى تتراوح أسعارها بين 400 و500 ألف جنيه، فاقتنصت
فيما تمكنت سيارات الركوب التى تتراوح أسعارها بين 500 و600 ألف من الاستحواذ على حصة 8.4% بقيمة 233.9 مليون، وقدرت حصة العلامات التى تنخفض أسعارها عن مستوى 200 ألف بـ6.4% بواقع 179.6 مليون جنيه.
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