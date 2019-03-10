كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألفا روميو تكشف عن موديل "Tonale" في جنيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة ألفا روميو عن سيارتها Tonale الاختبارية، وهذا خلال فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات والممتد حتى 17 مارس الجاري.

وأوضحت الشركة الإيطالية أن السيارة Tonale الاختبارية تمهد الطريق لسيارة SUV مدمجة أصغر من الموديل Stelvio.

وتعتمد السيارة Tonale على تقنية الدفع الهجين Plug-in-Hybrid؛ حيث تتألف منظومة الدفع من محرك احتراق ومحرك كهربائي على كل محور، بالإضافة إلى بطارية. ولم تفصح ألفا روميو حتى الآن عن أية بيانات تقنية.

وتخطط الشركة الإيطالية لطرح سيارة الأراضي الوعرة المدمجة خلال العام القادم لتشعل نار المنافسة مع فولكس فاجن Tiguan ومازدا CX-5.