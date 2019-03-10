بالأرقام.. الشرائح السعرية الأكثر مبيعاً في سوق السيارات

كتب: باسل الحلواني

شهد شهر يناير الماضي، منافسة ساخنة بين شركات السيارات، للاستحواذ على النصيب الأكبر من مبيعات السوق، خاصةً في ظل تراجع المبيعات خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب أحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات، فإن سيارات الركوب التى تتراوح أسعارها بين

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200 و400 ألف جنيه استحوذت على النسبة الأكبر من المبيعات بعد تمكنها من اقتناص حصة 52% بواقع بيع مليار جنيه.

أما سيارات الركوب التى تتراوح أسعارها بين

400 و500 ألف جنيه، فاقتنصت حصة 24.2%مسجلة 794 مليون، تبعتها المركبات التى تتجاوز أسعارها 600 ألف بحصة 19% بإجمالى 531.9 ملايين جنيه.

فيما تمكنت سيارات الركوب التى تتراوح أسعارها بين

500 و600 ألف، من الاستحواذ على حصة 8.4% بقيمة 233.9 مليون، وقدرت حصة العلامات التى تنخفض أسعارها عن مستوى 200 ألف بـ 6.4% بواقع 179.6 مليون جنيه.