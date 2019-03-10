مفاجأة.. مبيعات "الملاكي" خلال "يناير" الماضي تتخطى الـ2.8 مليار جنيه

كشف أحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" عن ارتفاع مبيعات السيارات "الملاكي" في مصر خلال يناير الماضي، وذلك رغم حالة الركود التي سيطرت على السوق خلال تلك الفترة.

ووفقا للتقرير فإن مبيعات "الملاكى" ارتفعت خلال "يناير" 2019،

بمقدار 17% بإجمالي مبيعات بلغ 7 آلاف و947 سيارة مقارنة بـ6 آلاف و778 سيارة، وذلك خلال الفترة نفسها من العام 2018.

وبلغت قيمة مبيعات السيارات "الملاكى" نحو 2.8 مليار جنيه خلال

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يناير الماضى من العام الحالى.

جدير بالذكر أن سوق السيارات تعرض لموجة عنيفة من الركود منذ نوفمبر الماضي، نتيجة امتناع قطاع كبير من المستهلكين عن الشراء، انتظارا لتطبيق الإعفاء الجمركي الكامل على السيارات أوروبية المنشأ، وزاد من تراجع المبيعات حملات المقاطعة التي دعت العملاء للتوقف عن شراء السيارات حتى تنخفض الأسعار.