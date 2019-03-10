الخليج ٣٦٥ نت – أفادت مصادر بالمديرية العامة للمرور أنه سيتم قريباً بدء العمل بتجربة توقيع الغرامات المالية على سائقي السيارات الذين يتجاوزون من أمام السيارات الأخرى من الجهة اليمنى، من خلال وضع كاميرات خاصة لهذه المخالفة عند الإشارات.
وجاء هذا القرار نتيجة تسبب الأمر في عرقلة حركة السير عند الإشارات وتحولها لظاهرة خلال الفترة الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر البدء في توقيع غرامات على المتجاوزين يميناً عند الإشارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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