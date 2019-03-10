البدء في توقيع غرامات على المتجاوزين يميناً عند الإشارات

الخليج ٣٦٥ نت – أفادت مصادر بالمديرية العامة للمرور أنه سيتم قريباً بدء العمل بتجربة توقيع الغرامات المالية على سائقي السيارات الذين يتجاوزون من أمام السيارات الأخرى من الجهة اليمنى، من خلال وضع كاميرات خاصة لهذه المخالفة عند الإشارات.

وجاء هذا القرار نتيجة تسبب الأمر في عرقلة حركة السير عند الإشارات وتحولها لظاهرة خلال الفترة الأخيرة.