كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وصفات منزلية للعناية بسيارتك.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مجلة "أوتو شتراسين فيركير" عن بعض الوصفات المنزلية البسيطة التي يمكن اتباعها للتغلب على مشاكل السيارة:

رائحة العفن

يمكن التخلص من رائحة العفن بالسيارة بطريقة بسيطة تتمثل في غمس مشبك غسيل خشبي في زيت الليمون، وتثبيته في فتحة التهوية، ليتم نشر رائحته في المقصورة الداخلية بالكامل.

إزالة الرطوبة

ويمكن إزالة الرطوبة من السيارة عن طريق فتح الأبواب لفترة طويلة وإخراج دواسات الأقدام، وينبغي تجفيف الدواسات بشكل منفصل.

Advertisements

وعند وجود الرطوبة في حيز الأقدام فإن وضع ورق الجرائد قد يساعد في سحب الرطوبة.

تنظيف الكشافات

تحتوي العديد من معاجين الأسنان على مواد مبيضة للأسنان؛ لذا يمكن استخدام المعجون لعلاج بعض الخدوش البسيطة في زجاج الكشافات، مع مراعاة الضغط برفق.

مساحات الزجاج

يمكن لقطعة قماشية من الألياف الدقيقة مع كحول أن تعيد مساحات الزجاج للعمل بالشكل المطلوب، وذلك بتنظيف النصل المطاطي للمساحة حتى لا يترك أثرا على القطعة القماشية. وإذا لم تتمكن المساحة من تنظيف الزجاج بشكل صحيح حتى بعد تطبيق هذه الوصفة، فيجب حينئذ تغييرها.