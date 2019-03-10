المرور يحذر قائدي السيارات من القيادة تحت تأثير السهر

الخليج ٣٦٥ نت – حذّرت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائدي السيارات من القيادة تحت تأثير السهر، وعدم الحصول على قسط وافر من الراحة والنوم.

وكان التحذير كالتالي: “تجنّب القيادة تحت تأثير السهر، لأنها من الأسباب المؤدية للحوادث”.

ونشرت الإدارة صورة تُبين عدم وضوح الرؤية أمام قائد السيارة في حالة قيادته لها تحت تأثير السهر، وكتبت عليها “هكذا يبدو الطريق لمن لم يحصل على فترة نوم كافية”.