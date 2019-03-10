“المرور” تمديد فحص السيارات بالمملكة في هذه المحطات

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الإدارة العامة للمرور عن تمديد الفحص الفني الدوري للسيارات في 6 محطات أخرى في عدد من مدن المملكة، وتشمل: الرياض “المحطة الثانية بحي الشفاء”، المدينة المنورة وأبها والقصيم والهفوف والطائف.
وستكون البداية من يوم الاثنين 4/ 7/ 1440هـ الموافق 11/ 3/ 2019، وستكون أوقات الفحص إلى الساعة الحادية عشر مساءاً يوم الأحد وحتى يوم الخميس، فيما سيكون يوم السبت إلى الساعة العاشرة مساءاً.
يُذكر أنه سبق أن أعلنت إدارة المرور قبل أيام عن تمديد العمل في أربع محطات في كل من: الرياض، مكة المكرمة، الدمام، جدة؛ لتصبح عدد المحطات المشمولة 10 محطات؛ تسهيلاً على المواطنين والمقيمين، وتمكينهم من فحص سياراتهم بكل سهولة ويسر.
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