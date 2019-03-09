شاهد كيف يعيش كارلوس غصن في اليابان بعد الإفراج عنه

الخليج ٣٦٥ نت – بعد أن قام رئيس نيسان-رينو السابق، كارلوس غصن، بدفع كفالة قيمتها مليار ين ياباني (33.5 مليون ريال)، استجاب القضاء الياباني إلى طلب محاميه بالإفراج عنه بعد اعتقاله لمدة 108 يوم، ولكنه سيبقى تحت المراقبة بينما ينتظر محاكمته التي قد تكون على بعد عام من الآن.

بموجب صفقة الإفراج عن غصن بكفالة مالية التي نظمها فريقه القانوني، لن يسمح للمدير التنفيذي السابق بالوصول لشبكة الإنترنت أو استخدام خدمات البريد الإلكتروني، حيث يمكنه فقط استعمال أجهزة الكمبيوتر الغير متصلة بالإنترنت بمكتب أحد محاميه.

يذكر أن غصن، الذي يحمل ثلاثة جنسيات فرنسية وبرازيلية ولبنانية، قد ألقي القبض عليه في أواخر نوفمبر 2018 باتهامات مفادها عدم إفصاحه عن كامل راتبه في سجلات نيسان لما يصل إلى 10 سنوات مع اتهامه بخيانة الأمانة، حيث سيتحمل كذلك تكلفة تركيب كاميرات مراقبة على مدخل المبنى السكني الذي يقيم داخله حالياً بمدينة طوكيو.

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وحسب توجيهات الإفراج المؤقت، سيقوم فريق الدفاع عن غصن بمشاهدة تسجيلات هذه الكاميرات مع إرسال نسخة منها لمحكمة طوكيو، حيث ستعمل هذه الكاميرات على تسجيل من هم الأشخاص الخارجين والداخلين إلى المبنى.

هذا وفي الوقت ذاته، قام محامي غصن بالتحفظ على سجلات مكالماته وتقديمها للمحكمة، حيث أن الهاتف الذي يحمله غصن حالياً لن يسمح بمسح السجلات حتى إن أراد ذلك، بجانب تخليه عن جواز سفره وإمكانية إعادته للحبس في حالة مخالفة أي من قواعد الإفراج المؤقت عنه.