هايبرلوب ذو سرعة 1,200 كم سيربط بين نيوم والقدية والبحر الأحمر

الخليج ٣٦٥ نت – نشر موقع “إرابيان انداستري” تقريراً يُرجح فيه أن تكشف شركة “فيرجن هايبرلوب1” عن تفاصيل خطتها للربط بين “نيوم والبحر الأحمر والقدية” خلال معرض “الخمسة الكبار” بمركز جدة للمنتديات في الفترة بين 10- 13 مارس الجاري.

ومن المتوقع أن يشرح السيد “كولين ريس” نائب رئيس الشركة في الخليج العربي، كيف يمكن لتكنولوجيا «هايبرلوب» دعم استراتيجية رؤية المملكة 2030، فيما يستعرض تفاصيل الخطة من خلال رسم بياني يصور مسار «هايبرلوب» الذي يمر بمحاذاة دول مجلس التعاون الخليجي، مروراً بنيوم والبحر الأحمر وجدة ومكة والرياض، بالإضافة إلى الكويت وأبوظبي ودبي ومسقط، ويمكن لتقنية “هايبرلوب” قطع الوقت المستغرق للسفر من الرياض إلى جدة في 46 دقيقة.

وقال “ريس”: “إن مخطط البنية التحتية سيشجع تبني السعودية للتكنولوجيات الناشئة، وسيخلق هايبرلوب مركزاً صناعياً في المملكة، ما يسمح للبلاد باستيراد وتصدير البضائع بسرعة عالية، كما سيتمكن الركاب من استخدام الشبكة للسفر من الرياض إلى مدينة نيوم المستقبلية”، وأضاف أنه يمكن أن يكون المشروع بمثابة محفز للتكنولوجيا العالية من خلال متطلباتها للبرمجيات والذكاء الاصطناعي، وأنظمة التشغيل المعتمدة على الحاسوب.