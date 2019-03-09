كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير سيارات يوضح أسباب زيادة معدلات استهلاك السيارة للوقود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس لطفي حمودة، خبير السيارات إن بعض السلوكيات التي يتبعها قائدي السيارات في التعامل مع سياراتهم وأثناء القيادة تعمل على زيادة معدلات استهلاك الوقود.

وأكد حمودة في تصريحات لبرنامج "عربيتي" المذاع عبر راديو مصر، أن هناك أسباب رئيسية تتسب في زيادة الاستهلاك، منها القيادة بسرعات عالية، مشيرًا إلى ان الاستهلاك عندما تصل سرعة السيارات إلى 120 كم/ساعة أكثر منه عندما تكون السيارة عند سرعة 90 كم/ساعة.

وأضاف أن الاستخدام المتكرر للفرامل يرفع من استهلاك السيارة للوقود، كما أن تحميل السيارة بأوزان زائدة وفتح النوافذ يزيدان من مقاومة الجاذبية وحرق المزيد من الوقود لتحريك السيارة نحو الأمام.

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ومن الأسباب الرئيسية كذلك لاستهلاك الوقود بحسب حمودة، القيادة في الطرق المزدحمة حيث يرتفع معدل الاستهلاك في بعض الحالات إلى نحو 75% مقارنة بالاستهلاك في الظروف الاعتيادية.

ولفت خبير السيارات إلى أن عدم صيانة السيارة وإصلاح ما بها من عيوب مثل سوء حالة شمعات الإشعال "بوجيهات" أو انخفاض ضغط الهواء بالإطارات أو عطل حساسات الحرارة جميعها أشياء ترفع من معدلات الاستهلاك.

ونصح بضرورة التأكد من سلامة وفاعلية أجزاء السيارة والحفاظ على الصيانة الدورية في مواعيد منتظمة تفاديًا لمزيد من الأعطال والإنفاق على الوقود.