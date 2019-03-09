بـ19 مليون دولار.. الظهور الأول لأغلى سيارة في التاريخ

كتب: باسل الحلواني كشفت شركة صناعة السيارات الإيطالية الفارهة "بوجاتي"، عن أيقونتها الجديدة "لا فواتور نوار"، والتي تعد السيارة الأغلى في العالم عبر التاريخ. وظهرت سيارة "بوجاتي" الفارهة السوداء، خلال فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات، المنعقد حاليا بالعاصمة السويسرية، وتحمل محركا قويا سعة 8.0 لترات، وعزم 1479 حصانا، يمنحها قدرة على التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في حوالي 2.4 ثانية. ويقدر سعر السيارة الجديدة بـ 19 مليون دولار، ويأتي الإعلان عنها متزامنا مع الاحتفال بالذكرى السنوية 110 لتأسيس الشركة الإيطالية.

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