“بالفيديو” شاهد مرسيدس جي كلاس تتحدى الجاذبية

الخليج ٣٦٥ نت – نشرت مرسيدس بنز مقطع فيديو عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب”، يُظهر سيارتها وهي تتحدى الجاذبية على سد “بونتا نيجرا” الخرساني، الذي يصل طوله إلى 700 متر عبر نهر سان خوان بالأرجنتين.
وقال الدكتور “جونار جوتنكي” رئيس مجموعة سيارات الطرق الوعرة في مرسيدس-بنز: “على مدى أربعين عاماً تم تطوير فئة G بشكل مستمر، مع الحرص على الحفاظ على طابعها وخصائصها الأساسية التي كانت الأقوى باستمرار وتتحدى الوقت والجاذبية، وقد أظهرنا ذلك من خلال سير الفئة- G على جدار السد فوق الهاوية”.
وأشارت مرسيدس إلى أنها ستنشر بعض الصور ومقاطع الفيديو على موقع “إنستجرام”، لذلك تأكد من متابعة مرسيدس عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
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