إحدى نسخ بوجاتي ديفو معروضة للبيع مقابل 33.7 مليون ريال!

الخليج ٣٦٥ نت – بينما كانت بوجاتي منشغلة بالكشف عن السيارة الأغلى في التاريخ، لافواتيور نوار المبنية على شيرون، اتجه بعض عملاء الشركة للتربح من ثاني أغلى سيارة لبوجاتي، ديفو.

قام أحد ملاك ديفو بعرض سيارته للبيع في إعلان، او بالأحرى عرض بيع حجزهم لإحدى النسخ، بـ 9 مليون دولار!، ما يعادل 33.7 مليون ريال، ونقارن ذلك بالسعر الرسمي لديفو البادئ من 5.6 مليون دولار (21 مليون ريال)، ما سيمثل ربحا ممتازا للبائع إذا وجد مشتري فعلا بهذا السعر.

ومن المفترض وصول هذه السيارة في 28 ديسمبر، 2019، بطلاء أسود وتجليد ألكانترا الفاخر في الداخلية.

ويُذكر أن بوجاتي تنوي صنع 40 نسخة فقط من ديفو، والتي يمكن اعتبارها نسخة مشابهة لشيرون ولكن بجسد أفضل من الناحية الايروديناميكية مع استخدام نفس محرك W16 توربو رباعي سعة 8.0 لتر بقوة 1500 حصان وعزم دوران 1,600 نيوتن.متر، وتصل السرعة القصوى لديفو إلى 380 كم\س، وهو أقل من الحد الأقصى لشيرون عند 420 كم\س.