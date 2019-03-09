لامبورجيني اوروس تحصل على تعديلات مانسوري

الخليج ٣٦٥ نت – مانسوري هي شركة كوّنت سمعتها من التعديلات الصاخبة والمبالغ فيها أحياناً لبعض أفخم وأغلى السيارات في العالم، ومن أحدث منتجاتها هي لامبورجيني اوروس المعدلة، والتي تحمل اسم “فيناتوس”.

نبدأ بالمقدمة، والتي حصلت على مصد أمامي جديد بفتحات هواء واسعة، مع إعادة تصميم غطاء المحرك ليشمل فتحات هواء جديدة مع تجعيدات غريبة نوعاً ما على الرفارف الأمامية، واستخدام أقواس عجلات أوسع.

التغييرات ربما أغرب على الخلفية، والتي حصلت على مشتت هواء عملاق يشمل أنابيب عادم مركزية ثلاثية، مع استبدال الجناح القياسي للسقف بواحد أكبر منه مع جناح آخر على صندوق الأمتعة وعلم إيطاليا على جوانب السيارة، ونستمر في التحديثات الاخرى مثل لمسات برتقالية تتباين مع الخارجية الرمادية الغامقة وجنوط 24 إنش.

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وتستمر التعديلات في الداخلية التي حصلت على لمسات برتقالية كثيرة مع شعار مانسوري على المقاعد ومساند الرأس وإضافات كربونية أخرى.

المحرك يظل كما هو، V8 توربو مزدوج سعة 4.0 لتر بقوة 650 حصان وعزم دوران 850 نيوتن.متر.