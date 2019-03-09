الموافقة على منح نقطة إضافية للفائز بأسرع لفة خلال السباق إبتدأًًُ من سباق أستراليا لموسم 2019

الخليج ٣٦٥ نت – أوبرا – تمت الموافقة على قرار تم إتخاذه بالأمس في جنيف من قبل (WMSC) “المجلس العالمي لرياضة المحركات” لمنح نقطة إضافية للسائق الذي يسجل أسرع لفة في السباقات في موسم 2019 ولكن لا يزال يتعَين توقيعه من قبل منظمتين إضافيتين وهما: المجموعة الإستراتيجية للفورمولا 1 ولجنة الفورمولا 1.

وللفوز بهذة النقطة الإضافية، فعلى السائق أن ينهي في المراكز العشرة الأولى. ومن المقرر أن يدخل هذا التغيير حيز التنفيذ إبتداً من جائزة أستراليا الكبرى الذي سيقام في ميلبورن على حلبة ألبرت بارك في 17 مارس الشهر الجاري.

ووصفت استطلاعات من قبل عشاق الفورمولا 1 الفكرة بأنها واحدة من العديد من المقترحات التي من شأنها أن تضيف مزيدًا من الإثارة والجاذبية للسباقاتوأيضاً الإستقطاب عدداً كبيراً من الجماهير حول العالم.