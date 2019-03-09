رابطة تجار السيارات تكشف عن سبب ارتفاع مبيعات "يناير" الماضي

كتب: باسل الحلواني

قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، إن شهر يناير الماضي شهد ارتفاعاً في عدد السيارات المباعة، رغم امتناع قطاع كبير من العملاء عن الشراء منذ مطلع العام الجاري.

وأوضح "زيتون"، أن السبب الرئيسي في ارتفاع إجمالي المبيعات هو تسليم الحصص المؤجلة من 2018، والتي تم تسليمها خلال "يناير".

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وأكد عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، أن سوق

السيارات يشهد حالياً تحسناً كبيراً، مشيراً إلى أن حالة الركود التي تصدرت المشهد بدأت تتلاشى.

وصرح بأن خلال شهر مارس الجاري سوف تبدأ حركة البيع والشراء في العودة إلى معدلاتها الطبيعية، خاصةً في ظل الخصومات التي أعلن عنها وكلاء السيارات مؤخراً.