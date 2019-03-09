تقطع 450 كيلومتر في الشحنة الواحدة.. "أودي" تكشف عن سيارتها الكهربائية الجديدة

كتب: باسل الحلواني كشفت عملاق صناعة السيارات الألمانية "اودي"، عن سيارتها الكهربائية الاختبارية الجديدة، والتي حملت اسم Q4 e-tron concept. وتنتمي سيارة "أودي" الكهربائية الجديدة إلى فئة السيارات الـsuv، وتحتوي على بطارية سعة 82 كيلووات ساعة تمكنها من السير 450 كيلومتراً في إلى فئة السيارات الـsuv، وتحتوي على بطارية سعة 82 كيلووات ساعة تمكنها من السير 450 كيلومتراً فيالشحنة الواحدة التي تستغرق مدتها حوالي نصف ساعة. وزودت السيارة بمحرك كهربائي يستطيع توليد توليد قوة إجمالية 225 كيلووات/306 حصان، وهو مايمنحها قوة هائلة تمكنها من الانطلاق بسرعة قصوى تقدر بـ180 كيلومتر/ساعة.

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