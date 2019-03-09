كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميتسوبيشي تكشف عن سيارتها "Engelberg Tourer" الهجينة الإختبارية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت ميتسوبيشي في معرض جنيف للسيارات عن سيارة SUV هجينة إختبارية للمغامرين. وتهدف السيارة إلى عرض الجيل الجديد من سيارات الدفع الرباعي وتلمح للتحسينات المرتقبة للنظام الهجين الحالي لدى ميتسوبيشي.

تتميز ميتسوبيشي Engelberg Tourer بتصميم اختباري بحت يأخذ أسلوب الشركة الحالي بتفاصيل أعرض وأصلب فيما يبرز الشبك الأمامي قليلاً إلى جانب كشافات ضباب مرتفعة أسفل مصابيح LED نحيلة، تحمل السيارة عجلات قوية تناسب طبيعتها ويحمل السقف حيز تخزين ومصابيح إضافية. تأتي داخلية السيارة بتصميم بسيط للغاية دون أي تعقيدات يوفر شاشة وسطية ولوحة عدادات رقمية ولمسة فاخرة في التصميم.

تحت الهيكل تخبئ Engelberg Tourer محركات هجينة تستعمل محرك وقود 2.4 لتر مخصص لهذا النظام الهجين، والذي يعمل على شحن البطاريات التي تقود بدورها محركين كهربائيين، واحد لكل محور. ويمكن للسيارة قطع مسافة 70 كم قبل الحاجة لتشغيل محرك الوقود لشحنها، ومع خزان وقود ممتلئ بالكامل وبطاريات مشحونة ستتمكن السيارة من قطع مسافة 700 كم.