أول مدرسة بالمملكة تدرب ذوات الاحتياجات الخاصة على قيادة السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – شاركت مدرسة تبوك لتعليم قيادة السيارات بجناح تثقيفي في فعاليات “اليوم العالمي للدفاع المدني 2019” تحت شعار “سلامة الأطفال غايتنا”، وتُعد أول مدرسة بالمملكة تقدم خدمة التدريب لقيادة السيارات لذوي الاحتياجات الخاصة من فئة الصم والبكم والإعاقة الحركية تحت شعار “لا عوائق أمام أصحاب الهمم”.

وجاءت مشاركة المدرسة في هذه الفعاليات؛ تعزيزاً لنشر الوعي المروري وأهمية الالتزام والتقيد بأنظمة وتعليمات المرور، كالتوعية بضرورة ربط حزام الأمان لقائدات السيارات، وكيفية استخدام كرسي الأطفال داخل السيارة من خلال شرح تمثيلي باستخدام الدُمى والكراسي محاكاة للواقع، بالإضافة إلى توزيع النشرات التوعوية والمطويات التثقيفية للزائرات، وعروض تلفزيونية مصاحبة.

وأوضحت الدكتورة “ماجدة راجي العتيبي” مديرة المدرسة، أن ميدان التدريب بالمدرسة مجهز وفقاً لأعلى المقاييس العالمية الملائمة لضمان جودة التدريب النظري والعملي، وهو الهدف الذي تسعى إليه المدرسة بأن تكون رائدة محليّاً وإقليميّاً في هذا المجال، وأشارت إلى أن المدرسة مشرعة لاستقبال الراغبات في الحصول على رخصة القيادة، حتى لو لم تمتلك الخبرة.

وأخيراً، فقد شهد جناح المدرسة بالفعاليات حضورًا لافتًا من السيدات؛ حيث تم تجهيز طاقم متمكن من منسوبات المدرسة للإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالتسجيل والبرامج التدريبية التي تقدمها المدرسة.