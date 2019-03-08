كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيات تُطلق "el-Born" أولى سياراتها الكهربائية في معرض جنيف 2019 (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من خلال معرض جنيف 2019 الحالي للسيارات، كشفت سيات عن نموذج el-Born الجديد الذي يعتبر أولى السيارات الكهربائية الخالصة من الشركة الإسبانية.

ويعتبر هذا النموذج بمثابة ثاني سيارة يتم تصميمها على قاعدة عجلات MEB المتطورة من فولكس فاجن (الشركة الأم لسيات الإسبانية)، وذلك بعد نموذج ID هاتشباك الكهربائي من فولكس فاجن، وذكرت الشركة الإسبانية أن هذا النموذج تم الانتهاء من تطويره بنسبة 95%، وسيتم إطلاقه بالأسواق خلال عام 2020 القادم.

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ويحمل هذا النموذج محرك كهربائي بقوة 201 حصان تقريبا يستطيع دفع السيارة من الثبات لسرعة 100 كم/ساعة في 7.5 ثانية فقط، ويتصل المحرك ببطارية بقدرة 62 كيلووات ساعة، وهي بطارية متوافقة مع أجهزة الشحن السريعة للسيارات الكهربائية، ومعها يمكن شحنها بنسبة 80% خلال 47 دقيقة فقط.

وأكدت الشركة أن هذه البطارية تتميز بمدى كبير وتستطيع توفير طاقة لتشغيل المحرك الكهربائي للسيارة لمسافة أقصاها 420 كيلومتر، كما ذكرت أيضا أن السيارة تتمتع بأنظمة تكنولوجية مساعدة للسائق مقتبسة من أنظمة المستوى الثاني للقيادة الذاتية.