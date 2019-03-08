كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستون مارتن تكشف عن أقونتها "AM-RB 003" الجديدة كلياً (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت أستون مارتن عن سيارتها عالية الأداء الجديدة، AM-RB 003، ثالث مشروع مشترك لها مع Red Bull للسباقات.

تحمل السيارة تصميم محسن عن شقيقتها فالكيري الخارقة، تحافظ AM-RB 003 على تصميم شبك أستون مارتن، ولكنها تبدو أقل شراسة من فالكيري التي تحمل أيضاً مصابيح مشابهة لها، وتتميز AM-RB 003 بتصميم الأبواب الذي يبدو كجناحين، في الخلف تصميم بسيط وجناح نشط بسيط.

مبكانيكياً تحمل السيارة محرك بنصف عدد سلندرات محرك فالكيري، فتأتي AM-RB 003 بمحرك 6 سلندر تيربو، ومحرك كهربائي. يأتي النظام برمته من عالم محركات رد بول لسباقات الفورمولا ون. لم تكشف الشركة عن تفاصيل المحرك إذ ما يزال الوقت مبكراً وأمام الشركة متسع من الوقت لتطويرها قبل وصول السيارة إلى الطرقات في 2021.

من ناحية الأداء ستكون AM-RB 003 في نفس فئة أستون مارتن فانتج، ولكنها لن تكون كذلك من ناحية التوفر أو السعر. ستنتج أستون مارتن أعداد قليلة للغاية من هذه السيارة المميزة.