كواليس التعاون بين "بي إم دبليو" و"دايملر" في مجال السيارات ذاتية القيادة

كتب: باسل الحلواني

بعد سنوات طويلة من المنافسة، أعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية "دايملر"، المنتجة لسيارات مرسيدس، عن تعاونها مع شركة "بي. إم. دبليو"، في مجال صناعة السيارات ذاتية القيادة.

ويستهدف التعاون الجديد تقديم مركبات جديدة ذاتية القيادة، قبل حلول عام 2023، باستثمارات تقدر بمليار يورو.

وبحسب بيان صادر عن "دايملر"، فإن تباين القواعد المنظمة لاستخدام السيارات ذاتية القيادة في الأسواق الرئيسية

حول العالم مثل الولايات المتحدة والصين وأوروبا، يجعل طرح تكنولوجيا على مستوى العالم أمر بالغ التعقيد بالنسبة للعلامات التجارية الشهيرة، التي تستهدف شرائح معينة من العملاء رغم انها منتشرة على مستوى العالم، وهو مادفع الشركتان للدخول في هذه الشراكة.