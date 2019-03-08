كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيسان تطلق سيارتها الاختبارية "IMQ" في معرض جنيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة نيسان النقاب بشكل رسمي عن سيارتها الاختبارية IMQ التي تستعرض تقنيات الشركة وقدراتها التصميمية، وذلك خلال فاعليات معرض جنيف الدولي للسيارات.

ويبدو تصميم واجهة السيارة مبالغاً فيه قليلاً بزوايا حادة وصدام بارز، ويتكون الشبك من خطوط طولية متقاربة. يتميز باقي تصميم السيارة بوصفة متوازنة إذ تحمل السيارة سقف بانورامي وواجهة خلفية بسيطة مع جناح رياضي مميز. تحمل داخلية IMQ تصميم مستقبلي يستفيد من لوحة عدادات رقمية وكونسول وسطي بسيط للغاية يعمل عصا ناقل حركة زجاجية، وتوفر السيارة 4 مقاعد أنيقة.

تحت الهيكل تحمل نيسان IMQ محركات e-POWER هجينة توظف محركين كهربائيين لقيادة العجلات، ومحرك 1.5 لتر تيربو لشحن البطاريات. تطلق المحركات الكهربائية 335 حصان و 700 نيوتن-متر وتعمل السيارة بنظام الدفع الكلي.

في الوقت الحالي تتوفر تقنية e-POWER في بعض السيارات في سوق نيسان الياباني فقط حيث يوجد إقبال كبير عليها، وسوف تصل التقنية إلى الأسواق العالمية لاحقاً. وستصل في عام 2022 للسوق الأوروبي.