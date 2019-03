كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريماك تزيح الستار عن "C Two" الكهربائية الخارقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة ريماك عن سيارتها الكهربائية الخارقة "C Two" بـ 1,914 حصان، وذلك خلال فاعليات معرض جنيف الدولي للسيارات

تبدو لمسة ريماك في تصميم واجهة السيارة واضحة بتقويس المصابيح الأمامية ومحيط الشبك المصمت الذي يعد مظهراً أكثر منه وظيفة للسيارة، وتملأ الواجهة زوائد أيروديناميكية داكنة ومشتت هواء بلون السيارة. وتأتي C_Two بأبواب تفتح للأعلى. تتميز الداخلية بتصميم فاخر وتقنيات عالية بالكثير من الكربون فايبر والجلود الرياضية.

تحمل ريماك C Two أربع محركات كهربائية، واحد لكل عجلة، وتطلق مجتمعة 1,914 حصان و 2,300 نيوتن-متر، تستطيع السيارة بهذه القوة تحقيق تسارع ينافس تيسلا رودستر 2 حيث لن تستغرق C Two أكثر من 1.85 ثانية لبلوغ سرعة 100 كم/س، بينما يمكنها بلوغ سرعة 300 كم/س خلال 11.5 ثانية فقط. وتستطيع السيارة قطع 550 كم قبل الحاجة لشحن بطارياتها من جديد.