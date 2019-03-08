استدعاء 2,491 سيارة نيسان التيما 2016-2017 بالمملكة

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الخليج ٣٦٥ نت – استدعت وزارة “التجارة والاستثمار” 2491 سيارة نيسان ألتيما موديلات “2016-2017″، ودعت إلى التحقق من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من خلال Recalls.Sa.
وكان الاستدعاء بسبب خلل في قفل الباب الخلفي، قد يؤدي عند خفض النافذة إلى فتح الباب بشكل مفاجئ أثناء تحرك السيارة.
وأكدت الوزارة على ضرورة التواصل مع الوكيل “شركة بترومين للسيارات”؛ لإعادة إجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.
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