صور نادرة لانطلاق المكوك “ديسكفري” الذي أقلّ الأمير “سلطان بن سلمان”

الخليج ٣٦٥ نت – كشف كتاب “كوكب واحد” الذي ألفه الأمير “سلطان بن سلمان”، عن صور نادرة ترصد لحظة إنطلاق المكوك الفضائي “ديسكفري” وهو ينطلق من مركز التجمع في مركز كنيدي للفضاء قبل ثلاثة عقود، بعد أن حملته ناقلة عملاقة كالدبابات المصفحة تسمى “خنفساء الشاطئ”، وكان سموه على متنه كأول رائد فضاء عربي.

واستمرت الرحلة عدة أيام شهدت إطلاق القمر الصناعي العربي “عرب سات B1″، قبل أن يعود “ديسكفري” إلى الأرض في قاعدة إدواردز بولاية كاليفورنيا في 24 يونيو 1985، وأظهرت الصور أفراد الطاقم وهم يرتدون ملابس خاصة غير قابلة للإحتراق وعدد من أقاربهم الذين أظهروا مشاعر البهجة.

يُذكر أنه رافق الحضور عدد من المسؤولين منهم الأمير “بندر بن سلطان بن عبد العزيز” سفير المملكة بواشنطن آنذاك، والأمير “فهد بن سلمان” والأمير “أحمد بن سلمان”.