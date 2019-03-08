قاضي بأمريكا يُسقط 6 مخالفات مرورية عن مبتعثة سعودية

الخليج ٣٦٥ نت – تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر فيه مبتعثة سعودية بأمريكا أثناء وقوفها أمام القاضي بسبب ترك سيارتها في مكان غير مخصص لوقوف السيارات.

وكان اللافت في الفيديو هو تعاطف القاضي مع الطالبة بعدما علم أن بعض الشبان حطموا زجاج سيارتها، فقرر عدم مخالفتها بعدما تكبدت تكلفة إصلاحها، كما أثنى عليها قائلاً: “أنتي تتمتعين بسلوك ممتاز كشخص يدرس هنا”.

يُذكر أن المبتعثة هي “تهاني عبدالله المنيع” وتدرس في تخصص هندسة الشبكات بجامعة جونسن أند ويلز، وقالت أنها لم تكن تعلم أن هناك تصويراً حينما حضرت الجلسة، وأشارت أن الجلسة كانت قبل ثلاثة أشهر وتفاجأت بانتشار المقطع على مواقع التواصل الإجتماعي.