هل يُمكن التأمين على السيارة حال وجود مخالفات عليها؟

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور مع استفسار لأحد المواطنين حول ضرورة تسديد المخالفات على السيارة حال الرغبة في التأمين عليها.

وكان السؤال كالتالي: “لدي سيارة باسم أخي وأرغب في التأمين، وعلي مبلغ كبير للمخالفات ولا أستطيع نقلها باسمي لعدم تسديدي للمخالفات، هل يجوز أن يؤمن أخي ويشملني التأمين أو يفوضني كمستخدم فعلي؟”.

ورد “المرور” قائلاً: “يُرجى مراجعة وثيقة التأمين في ذلك، علماً بأنه ينص نظام المرور في المادة السابعة عشر الفقرة 2 على تسديد المخالفات المرورية إن وجدت على مالك المركبة أو المفوض له، وأن لا يكون هناك قيود أمنية أو مرورية على المركبة.. تسعدنا خدمتك”.