701 قضية مرورية للسائقات بالمملكة منذ بداية العام الحالي

الخليج ٣٦٥ نت – استقبلت المحاكم المرورية بمختلف مناطق المملكة 701 قضية لسائقات من بين 8772 قضية مرورية منذ بداية العام الحالي أي خلال 180 يوماً، وتمت إحالتهن إلى المحاكم للاعتراض من قبل الأطراف المتضررة في تلك الحوادث، وعدم قبولهن بنسبة التعويض الذي تم تقديره للمتضرر.

وتُمثل عدد القضايا المرورية للسيدات نسبة 8%، وتعود تلك الحوادث لعدة أسباب من بينها:

عدم تمكن كل النساء من القيادة الصحيحة.

عدم تمكن بعضهن من الحصول على رخص نتيجة الازدحام لدى مدارس تعليم القيادة وطول فترة الانتظار.

وكانت تلك الحوادث إما نتيجة الارتطام بسيارات أخرى من الخلف أو بأعمدة إنارة أو جدار حاجز أو أرصفة الشوارع، كما أن مخالفة قطع إشارة المرور قد تتسبب بإيقاف السائقة 3 أيام، وهي من المخالفات التي لا يمكن التغاضي عنها.

يُذكر أن المحاكم المرورية كانت قد بدأت عملها الفعلي منذ عدة أشهر، ويحكمها نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ونظام المرور، وتختص مهامها في جميع ما يتعلق بالمخالفات والحوادث المرورية.