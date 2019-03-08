كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رولز رويس تعرض إبداعاتها التصميمية ضمن برنامجها "Bespoke" لتخصيص السيارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عادت رولز رويس إلى معرض جنيف للسيارات حيث سلطت الضوء على قدراتها وفنونها التصميمية على كاملة سياراتها الفاخرة للمرّة الأولى على منصّة عالمية.

حيث كشفت رولز رويس عن مجموعة رائعة من 25 سيارة فانتوم إلى جانب كولينان المصممة حسب الطلب والتي يتمّ الكشف عنها للمرّة الأولى.

كما تم عرض نسختين لافتتين من Black Badge و داون مصمّمة حسب الطلب ضمن برنامج Bespoke، كلّ منها مستوحى من ذوق جيل جديد من روّاد الأعمال الأكثر شباباً وأكثر حزماً الذين شدّهم اهتمامهم إلى العلامة.