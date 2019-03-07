سياسة «أردوغان» الفاشلة تفجر أزمة داخل قطاع السيارات التركي

يشهد قطاع السيارات التركي أزمة كبيرة، في ظل التدهور الحاد الذي أصاب المبيعات خلال شهر فبراير المنقضي، الأمر الذي يهدد صناعة السيارات التركية بشكل كبير، وينذر بأزمة اقتصادية طاحنة.
وتراجعت مبيعات السيارات في السوق التركي خلال الشهر الماضي، بمعدل47.1%، مقارنة بمبيعات نفس الفترة خلال العام الماضي.
ووفقاً للخبراء والمحللين، فإن السياسية الاقتصادية التي يتخذها الرئيس التركي «أردوغان»، أسهمت بشكل كبير في ارتفاع معدلات التضخم لأكثر من 25%، نتيجة
وقال اتحاد موزعي السيارات الأتراك، في بيان مقتضب، إن مبيعات السيارات في تركيا قد انخفضت بمعدل 59% على أساس سنوي في «يناير».
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