"المنصور" تطلق طرازات شيفورليه بمواصفات جديدة

كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة المنصور للسيارات، عن إضافة مجموعة من الكماليات الجديدة، على عائلة شيفورليه "لانوس، وأفيو، وأوبترا".

وقالت الشركة في بيان لها، أن طراز "لانوس"، سوف يظهر لأول مرة بكاميرا خلفية، وحساسات للمساعدة على الركن، وشاشة لمسية،

وهي نفس الإضافات التي حصلت عليها أوبترا وأفيو.

وكانت "المنصور"، قد أعلنت مؤخراً لعملائها عن خدمة Trade In لاستبدال السيارات القديمة بأخرى جديدة، شريطة ألا يتعدى عمرها 5

سنوات من سنة الصنع.

جدير بالذكر أن أسعار طرازات شيفورليه شهدت أمس تخفيضاً في أسعارها لفترة محدودة، تشجيعاً من المنصور للراغبين في اقتناء سيارة جديدة من طرازات أوبترا ولانوس وأفيو وهي الطرازات التي تحظى بالتخفيضات خلال شهر مارس الجاري.

وتنشر "سيارات الوفد"، أحدث قائمة سعرية لسيارات شيفورليه، بعد الخصومات الجديدة: