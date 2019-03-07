مؤشرات تلف كرسي القير وكيفية الحفاظ عليه

الخليج ٣٦٥ نت – القير أو ناقل الحركة من أبرز الأجزاء في السيارة بجانب المحرك، ويتكون القير من عدد من الأجزاء والقطع الميكانيكية الهامة لعملية التشغيل، من أهم هذه القطع كرسي القير (قاعدة القير).

يعتبر أبرز مهام هذه القطعة الهامة هو تثبيت علبة السرعات بهيكل السيارة، لكي تقوم بامتصاص الاهتزازات والارتجاجات التي تصدر من علبة التروس في السيارة، وبالتالي لا يشعر قائد السيارة والركاب بهذه الاهتزازات.

ويتكون كرسي القير من المطاط والحديد، ومع التطور التكنولوجي والتقني في عالم السيارات في الفترة الأخيرة، أصبح كرسي القير أو القاعدة المخصصة له يتم تصنيعها من مادة الفيبر جلاس، وهو ما يعطي أداء أفضل أثناء القيادة، مع الاستمرار في استخدام المطاط في صناعة كرسي القير.

وتوجد عدد من المؤشرات التي تدل على تلف كرسي القير، منها حدوث ارتجاجات في السيارة أثناء السير على الطريق، خاصة عند تغيير السرعات أو إذا ما كانت السيارة مزودة بناقل حركة يدوي، وكذلك حدوث اهتزاز كبير في السيارة عند الضغط على دواسة البنزين.

وللمحافظة على كرسي القير من التلف، فإن خبراء السيارة ينصحون بعدم الضغط المتكرر على دواسة البنزين في السيارة بشكل مفاجئ، حتى لا يتحمل المطاط مزيد من الضغط الإضافي أثناء القيام بمهمته في القير.