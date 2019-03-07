هل اختلاف نوعية الإطارات تؤثر في صرفية وقود السيارة؟

الخليج ٣٦٥ نت – أشار المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة)على قائدي السيارات التأكد من تواجد “بطاقة كفاءة الطاقة لإطارات السيارات” على الإطارات الجديدة عند الشراء، كما أوصى المركز بشراء الإطار الأعلى كفاءة ذو التصنيف ممتاز.

وأوضح المركز السعودي على أنه يوجد اختلاف في تقييم الإطارات من حيث كفاءة الطاقة (استهلاك الوقود)، وأن البطاقة بها تصنيفات للإطارات تتدرج من (ممتاز) إلى (سيئ جداً)، كما أن “بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات” تنقسم إلى قسمين: الأول يختص بـ”كفاءة الطاقة”، والثاني يختص بـ”التماسك على الأسطح الرطبة”.

كما كشف المركز المعنى المراد به كفاءة الطاقة في بطاقة الإطارات بأنه يعرف بمقاومة الدوران، وبين المركز أن زيادة مقاومة الدوران للإطار يؤدي إلى زيادة استهلاك السيارة للوقود، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الإطار ذي مقاومة الدوران العالية يحتاج إلى قوة أكبر من المحرك لتخطي تلك المقاومة، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع استهلاك الوقود وخفض أداء السيارة، والعكس صحيح.

وأضافت كفاءة أن تصنيف البطاقة ينقسم إلى ستة مستويات حسب مقدار أثر مقاومة الدوران على استهلاك المركبة للوقود، من (ممتاز) إلى (سيئ جداً).

كما بينت كفاءة المراد من معنى “التماسك على الأسطح الرطبة” بأنه قياس قدرة الإطار على التماسك على سطحٍ رطب أو مبلل، ويتمّ تحديده عن طريق قياس المسافة اللازمة للتوقف عند القيادة على سرعة 80 كيلومترًا في الساعة، لهذا تبرز أهمية معامل التماسك على الأسطح الرطبة في رفع مستوى سلامة الإطار، حيث أنه كلما قلّت المسافة اللازمة للتوقف كان الإطار أكثر سلامة وكان مستوى التماسك على البطاقة أعلى.